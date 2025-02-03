موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة تشيلسي ووستهام يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي ووستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ويستهام يونايتد يوم الإثنين 3 فبراير 2025 على ستاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة تشيلسي ووستهام يونايتد وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

خسر تشيلسي من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل وستهام يونايتد مع أستون فيلا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 40 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل وستهام يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

موقف تشيلسي ووستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

في حين احتل وستهام يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 52 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة.