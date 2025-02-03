موعد مباراة جيرونا ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة لاس بالماس وجيرونا وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة لاس بالماس وجيرونا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة لاس بالماس وجيرونا يوم يوم الإثنين 3 فبراير 2025 على استاد مونتيليفي معقل جيرونا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة لاس بالماس وجيرونا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط.

تعادل لاس بالماس مع أوساسونا بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الليجا بينما خسر جيرونا من رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل لاس بالماس المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

موقف لاس بالماس وجيرونا في الدوري الإسباني

احتل لاس بالماس المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 40 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 18 مباراة.

في حين احتل جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 81 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مباريات.