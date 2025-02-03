موعد مباراة لاتسيو ضد كالياري اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو مع نظيره فريق كالياري، مساء اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي في موسمه الحالي.

موعد مباراة لاتسيو ضد كالياري في الدوري الايطالي

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ومن المقرر أن تقام مباراة لاتسيو ضد كالياري، مساء اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب سردينيا أرينا،

وستنطلق صافرة مباراة لاتسيو ضد كالياري، في تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، والساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد كالياري

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي التي ستقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري الايطالي في موسمه الحالي.

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