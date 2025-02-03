وزير الأوقاف ينعي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

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عميد كلية الإعلام
عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، رحمه الله

ينعي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء، أسهم خلالها في إثراء المجال الإعلامي وتخريج أجيال من الكفاءات المتميزة.

وأكد وزير الأوقاف أن الفقيد كان نموذجًا للعالم الجاد والمثقف الواعي، حيث قدم إسهامات بارزة في تطوير الدراسات الإعلامية وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في المجال، وكان مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة العلم والوطن.

ويتقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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