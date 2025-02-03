جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد، والتي شهدت نتائج مفاجئة بين الفرق.

حيث نجح فريق أرسنال، في تحقيق فوزا عريضا على نظيره  مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم

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ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره ويست هام في مباراة قوية، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، ويليه أرسنال صاحب المركز الثاني بواقع 50 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 56 نقطة
2. آرسنال 50 نقطة
3. نوتنغهام فورست 47 نقطة
4. مانشستر سيتي 41 نقطة
5- نيوكاسل 41 نقطة
6. تشيلسي 40 نقطة
7- بورنموث 40 نقطة
8- أستون فيلا 37 نقطة
9- فولهام 36 نقطة
10- برايتون 34 نقطة
11- برينتفورد 31 نقطة
12- كريستال بالاس 30 نقطة
13. مانشستر يونايتد 29 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15 – وست هام 27 نقطة
16 – ايفرتون 26 نقطة
17- ولفرهامبتون 19 نقطة
18- ليستر سيتي 17 نقطة
19- إيبسويتش تاون 16 نقطة
20- ساوثهامبتون 9 نقاط

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات اليوم