"عابر سبيل" لـ أحمد فريد تخطف القلوب… إشادة واسعة وتجربة موسيقية مختلفة

حصدت أغنية "عابر سبيل" للفنان أحمد فريد إشادة كبيرة من الجمهور فور طرحها، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا بفضل كلماتها العميقة وألحانها المميزة، التي قدمت تجربة موسيقية مختلفة عن المعتاد.

تفاصيل الأغنية:

الأغنية من كلمات عصام حسني، ألحان شريف إسماعيل، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي، وإخراج أحمد علاء الجندي، الذي أبدع في تقديم رؤية بصرية متكاملة تعكس أجواء الأغنية.

وأعرب أحمد فريد عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، مؤكدًا أن هذه التجربة ستتكرر قريبًا، حيث قال:

"عابر سبيل تجربة مختلفة وجميلة، يارب تعجبكم ونكررها كتير ونتقابل بعد رمضان إن شاء الله الكريم بشغل غير."

الجمهور بدوره أشاد بالأغنية، معتبرين أنها واحدة من أبرز الأعمال التي قدمها فريد حتى الآن، ومتوقعين له مزيدًا من النجاح والتألق في أعماله القادمة.