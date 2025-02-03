شبانة: الأهلي قرر الاستغناء عن علي معلول.. والإدارة غاضبة من أكرم توفيق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي، قررت الاستغناء عن التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أكرم توفيق، تعرض لهتافات صعبة من الجماهير في المباراة، بعد اعلان الشمال القطري توقيع اللاعب".



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وتابع" تصريحات مسئول الشمال القطري، أغلق أي باب أمام أكرم توفيق للتهرب من مسئولو الأهلي لتجديد عقده، واللاعب متأثر في الفترة الماضية وأداءه متراجع وأصبح خارج حسابات كولر ويشارك بديلا".

وأكمل:" ما يحزن مسئولو الأهلي، أن أكرم توفيق كان يتفاوض مع الأهلي لتجديد عقده وهو كان موقع مع الشمال القطري".

وأردف:" مشعل العلي الذي تواجد مع بغداد بونجاح، في القاهرة، وخرجت أنباء أن اللاعب قريب من الأهلي، في يناير، أو كأس العالم للأندية، ولكن "مشعل" كان يتواجد في مصر لحسم صفقة أكرم توفيق".

وشدد:" مشعل (رقص) الإعلام والجميع تحدث عن مفاوضات الأهلي مع بغداد، ولكنه كان متواجد للحصول على توقيع أكرم توفيق".

وعن معلول قال:" الأهلي قرر الاستغناء عن علي معلول، وهو نجم كبير وعلاقته بالأهلي انتهت، وهذا يؤكد أن هناك مفاوضات مع لاعب أجنبي أخر، ومعلول حصل على مستحقاته في الموسم الحالي".

وواصل:" زوجة علي معلول، وضعت استوري عبر حسابها على انستجرام، فيها اسقاط على رحيل اللاعب عن الأهلي، والتاريخ يقول أن الأهلي يضع مصلحته أمام الجيمع أن النادي فوق الجميع وهذه وجهة نظر البعض".

وشدد:" الأهلي ينتظر التعاقد مع ديريك كوتيسا، لاعب سيرفيت السويسري، والإعلامي السويسري يؤكد أن اللاعب يفضل الرحيل نهاية الموسم، من أجل أن يحقق مكاسب مالية أكثر، والبعض يقول أن الأهلي يحاول ضمه حاليًا ولكن فايلر هو من يرفض رحيل اللاعب في يناير وهناك غضب منه".