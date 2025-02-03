غادة طلعت تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة

أعلنت الفنانة غادة طلعت عن انضمامها إلى طاقم عمل مسلسل "قهوة المحطة"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

جاء ذلك من خلال منشور لها على حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث شاركت صورة من كواليس التصوير وعلّقت عليها بعبارة: "لا قوة إلا بالله".

المسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج المخرج المتميز إسلام خيري، ويتألف من 15 حلقة. تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق، حيث يتناول صراع الطبقات من خلال قصص إنسانية متعددة، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع جريمة قتل غامضة تقلب مجرى الأمور رأسًا على عقب.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد غزي، هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، وأحمد ماجد. وقد بدأت عمليات التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى بناء ديكورات تحاكي منطقة رمسيس المزدحمة، لتقديم صورة واقعية للأحداث.

مؤخرًا، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوسترات الرسمية للمسلسل، مما زاد من حماس الجمهور وترقبه للعمل.

من الجدير بالذكر أن غادة طلعت قد شاركت مؤخرًا في فيلم "بنسيون دلال"، الذي طُرح في دور العرض السينمائية، وشاركها البطولة فيه بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، ونسرين أمين كضيفة شرف.

بهذا الإعلان، يتطلع جمهور الدراما المصرية والعربية إلى مشاهدة "قهوة المحطة" في رمضان المقبل، خاصة مع تضافر جهود فريق عمل متميز يضم نخبة من أبرز نجوم الساحة الفنية.