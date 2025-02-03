بشير التابعي: مجلس الأهلي وضع "السكينة" في ظهر حسين لبيب وسلمه للجمهور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، تم عرضه على إدارة القلعة البيضاء لضمه مرتين وتم رفضه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" لا أعرف سبب الدوش من تعاقد الأهلي مع بن شرقي، واللاعب لم ينتقل للأهلي من الزمالك".

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وتابع:" أشرف بن شرقي، تم عرضه على الزمالك مرتين، والإدارة رفضت ضمه بسبب المقابل المادي، والأهلي تعاقد معه من قطر، وليس من الزمالك، ولا أعرف سبب مكايدة الزمالك وجماهيره، ولا أعرف لماذا هذا اللاعب فقط الذي تم عمل هذا في تقديمه".

وواصل:" أقول لحسين لبيب، افتكر أن انت فتحت الباب لمجلس الأهلي واستقبلته والأن مجلس الأهلي وضع السكينة في ظهرك، ويتعرض للانتقادات والهجوم بسبب تقديم صفقة بن شرقي".

وعن مستوى بن شرقي قال:" لم أري بن شرقي منذ فترة، وأنتظر رؤيته في الملعب، وسن ليس كبير وهو في قمة عطاءه".

الإعلامي محمد شبانة الأهلي الزمالك بشير التابعي بوكس تو بوكس

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