بشير التابعي: الزمالك خسر من بيراميدز 3 مع الرأفة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى الفريق الأبيض، متراجع في الفترة الحالية، بسبب أحمد مصطفى زيزو.


وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" الزمالك خسر من بيراميدز 3 مع الرأفة، المباراة كانت ممكن تنتهي بنتيجة أكبر".

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وتابع:" أي اخفاق للزمالك في الفترة الحالية بسبب زيزو، اللاعب مستواه متراجع، ولذلك النادي يخسر، وفي حالة أن اللاعب (فايق) يصنع الفرق مع النادي ويقوده للفوز".

وعن تعاقد الزمالك مع أحمد حسام قال:" هو لاعب جيد في الجونة، ولكن في الزمالك بتلك اللاعبين لا أنتظر منه شئ، لكن كل لاعب في الفريق حاليًا بيقول يالا نفسي، وتم التعاقد معه لتهدئة الجماهير".

وأكمل:" إدارة الزمالك تعمل حاليًا على إنشاء شركة كرة برئاسة أيمن ممدوح عباس، إدارة موارد النادي، بجانب إنشاء لجنة للكرة في السر".

وأوضح:" حالة الزمالك حاليًا ليست جيدة، وظهور الصفقات في الفريق قد يضرهم، ومن الخطأ التفكير في رحيل جروس حاليًا".

وعن جراديشار قال:" لاعب مميز وكل مباراة يسجل هدف، وهو لاعب كرة ويحضر قبل ما يستلم الكرة وهو ما يرهق المدافعين".

أحمد مصطفى زيزو الإعلامي محمد شبانة الفريق الأبيض الزمالك بيراميدز

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