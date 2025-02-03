صبري فواز يشعل حماس الجمهور بـ "شهادة معاملة أطفال".. دراما غامضة في رمضان 2025!

كشف النجم صبري فواز عن بوستر مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث فاجأ الجمهور بإطلالة غامضة ومثيرة، وهو ما زاد من التشويق حول طبيعة شخصيته في العمل.

إطلالة مريبة وشخصية محيرة!

يظهر صبري فواز في البوستر بشخصية "عبد الستار الركف"، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، يجلس خلف مكتب فخم في أجواء يغلب عليها الطابع الجاد والغامض، بينما تحيط به دمى أطفال وأدوات مكتبية تقليدية، مما يثير التساؤلات حول دوره وهل سيكون شخصية محورية في الصراع أم يحمل أسرارًا خفية؟

قصة غامضة وأجواء تشويقية

رغم أن صناع المسلسل لم يكشفوا عن تفاصيل الحبكة بعد، إلا أن البوستر يوحي بأن العمل سيدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حيث تتقاطع القضايا القانونية مع أزمات إنسانية معقدة. فهل سيكون عبد الستار الركف شخصية ذات وجهين؟ أم أنه سيتورط في قضايا تهز الرأي العام؟

أبطال العمل وصناع المسلسل

يجمع "شهادة معاملة أطفال" كوكبة من نجوم الدراما المصرية، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ساحر عبد العزيز، ومن إنتاج United Studios، التي تقدم المسلسل كأحد أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025.

موعد العرض والقنوات الناقلة

ينطلق عرض المسلسل حصريًا على قنوات كبرى ومنصة رقمية شهيرة خلال شهر رمضان، حيث يترقب الجمهور بشغف تفاصيل القصة وأداء صبري فواز، الذي اعتاد تقديم شخصيات معقدة ومثيرة للجدل في أعماله السابقة.

