شيماء سيف تشعل حماس الجمهور لمسلسل "أش إش" في رمضان 2025.. دراما مختلفة وأحداث مشوقة!

كشفت الفنانة شيماء سيف عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "أش إش"، الذي سيعرض في موسم رمضان 2025، حيث ظهرت برفقة النجوم المشاركين في العمل بإطلالة مميزة تعكس أجواء المسلسل المشوقة.

ونشرت شيماء الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الضخم، وواعدة الجمهور بمسلسل "جامد ومختلف تمامًا"، حسب وصفها.

قصة مشوقة وشخصيات جديدة

يعد مسلسل "أش إش" من الأعمال المنتظرة بشدة، حيث يقدم تجربة درامية مختلفة تضم النجمة مي عمر، ماجد المصري، أحمد عبد الله، ندى موسى، إدوارد، محمد الشرنوبي، دينا، انتصار، إيهاب فهمي، طارق النهري، ومجموعة من ألمع نجوم الفن، والعمل من إخراج المبدع محمد سامي.

رغم التكتم على تفاصيل القصة، إلا أن البوستر الرسمي يعكس طابعًا دراميًا مميزًا يجمع بين التشويق والإثارة، حيث تظهر الشخصيات الرئيسية بنظرات حادة وأجواء غامضة، مما يشير إلى أن المسلسل سيحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين.

تصريحات النجوم.. حماس وترقب

في تعليقها على البوستر، أعربت شيماء سيف عن سعادتها بالتعاون مع كوكبة من النجوم، قائلة: "مش قادرة أحكيلكم على سعادتي بالتعاون مع كل نجوم العمل، وعلى رأسهم المخرج الكبير الأستاذ محمد سامي"، مضيفة أنها ستظهر بشخصية جديدة تمامًا لم يعتد الجمهور عليها من قبل.

عرض حصري على MBC مصر ومنصة شاهد

من المقرر عرض مسلسل "أش إش" حصريًا على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، مما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي ستتنافس في السباق الرمضاني.



