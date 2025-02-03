أحمد فهيم يكشف ملامح دوره في "سيد الناس" رمضان 2025: مفاجأة في انتظار الجمهور!

بدأ النجم أحمد فهيم الترويج لشخصيته الجديدة في مسلسل "سيد الناس"، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث شارك عبر حسابه على إنستجرام البوستر الرسمي لدوره، معلقًا: "انتظروني في شخصية مجدي أبو العباس.. دعواتكم "، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين.

قصة المسلسل وأبطاله

يعد "سيد الناس" واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة لهذا العام، حيث يجمع كوكبة من كبار النجوم، بينهم عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، وهو من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تنقلب حياة إحدى العائلات الكبرى رأسًا على عقب بسبب مفاجأة غير متوقعة، مما يؤدي إلى تصاعد الصراعات والأحداث المثيرة، وهو ما جعل الجمهور يترقب المسلسل بشغف لمعرفة تفاصيله.

دور أحمد فهيم.. شخصية مختلفة وتحدٍّ جديد

يجسد أحمد فهيم شخصية "مجدي أبو العباس"، والتي لم يكشف عن تفاصيلها الكاملة بعد، لكنه ألمح إلى أنها ستكون دورًا جديدًا ومختلفًا عن أعماله السابقة. وعرف فهيم بتقديم أدوار متنوعة في السنوات الأخيرة، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في أعمال مثل "جعفر العمدة" و"الفتوة"، مما يزيد من حماس الجمهور لمشاهدة أدائه الجديد.

عرض المسلسل والمنصة الحصرية

من المقرر عرض مسلسل "سيد الناس" حصريًا على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2025، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة على الساحة.



