أمير هشام: عضو مجلس الإسماعيلي مهدد بالشطب بعد الاعتداء على نادر قمر الدولة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مهدد بالشطب وعدم مزاولة العمل الإداري مجددًا، أن اتحاد الكرة سيقدم مذكرة رسمية لوزارة الشباب والرياضة لاستبعاده من مجلس إدارة ناديه.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "أحمد فهيم مهدد بالشطب بعد قيامه بالاعتداء على نادر قمر الدولة حكم لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري".

وأضاف: "عضو الإسماعيلي قام بمشهد مؤسف، وسوف يتم اتخاذ عقوبات ضده".