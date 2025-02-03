معلق مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الوصل الإماراتي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين 3 فبراير، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ضَمِن النصر التأهل بعدما حصد 13 نقطة، بينما يمتلك الوصل 11 نقطة، وقد ضمن هو الآخر التأهل للدور القادم.

تُقام المباراة على ملعب الأول بارك، وتُنقل عبر قنوات الكأس الرياضية وبي إن سبورتس.

التعليق:

عبر قنوات الكأس: منتصر الأزهري

عبر قنوات بي إن سبورتس: عامر الخوذيري

