"بشري سارة لعشاق القهوة...مفعول السحر لشرب 3 فناجين يوميًا

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عند تناول القهوة 3 مرات على مدار اليوم.

كتب جمال شعبان في منشوره: “بشري سارة لعشاق القهوة...3 فناجين من القهوة يوميا قد تحفظك من بعض الأمراض”.

تابع: "من الفشل الكلوي الحاد، كما تقلل معدل الوفيات بصفة عامة، وتقلل من نوبات اختلال كهرباء القلب، ودقاته الطارئة، تقلل نسب الإصابة بأمراض القلب، كل وفقا لكلية القلب الأمريكية."

فوائد شرب القهوة

القهوة ليست مجرد مشروب لذيذ، بل تحمل العديد من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال، وتشمل:

1. تحسين الأداء العقلي والتركيز

تحتوي القهوة على الكافيين ، الذي يساعد على زيادة التركيز والانتباه وتقليل الشعور بالتعب.

، الذي يساعد على زيادة وتقليل الشعور بالتعب. تحفّز الجهاز العصبي المركزي وتساعد في تحسين الذاكرة قصيرة المدى.

2. زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني

الكافيين يعزز إنتاج الأدرينالين ، مما يساعد في تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل.

، مما يساعد في تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل. يساهم في حرق الدهون من خلال تحفيز عملية الأيض.

3. تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

تقليل خطر السكري من النوع 2 : تساعد القهوة في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم.

: تساعد القهوة في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم. الحماية من أمراض القلب : القهوة قد تساهم في تقليل مخاطر بعض أمراض القلب، لكن يجب تناولها باعتدال.

: القهوة قد تساهم في تقليل مخاطر بعض أمراض القلب، لكن يجب تناولها باعتدال. تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون والزهايمر: الكافيين يحمي الدماغ من بعض الأمراض العصبية.

4. تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب

تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الاكتئاب ويحسن المزاج بفضل تأثيرها على هرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين.

5. مصدر غني بمضادات الأكسدة

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الالتهابات.

، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الالتهابات. تعتبر القهوة من أهم مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي للكثيرين.

6. تعزيز صحة الكبد

شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية.

7. المساهمة في تحسين صحة الأمعاء

القهوة تساعد على تحفيز حركة الأمعاء، مما قد يساعد في تحسين عملية الهضم.

رغم فوائد القهوة، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى:

الأرق واضطرابات النوم.

زيادة معدل ضربات القلب والقلق.

ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

الكمية الموصى بها يوميًا: من 2 إلى 4 أكواب من القهوة المعتدلة (نحو 400 ملغ من الكافيين).