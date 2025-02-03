رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع ماركوس راشفورد

أنهى أستون فيلا إجراءات التعاقد مع الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أستون فيلا يضم راشفورد

وأعلن الفيلا عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد بشكل رسمي مع راشفورد قادمًا من مانشستر يونايتد، لتدعيم خط الهجوم.

ووقع الجناح الإنجليزي على عقود انضمامه إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتحديدًا حتى نهاية يونيو 2025، مع وجود بند أحقية الشراء، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الإنجليزية، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 40 مليون يورو في حالة تفعيل أستون فيلا لبند أحقية الشراء.

وخاض راشفورد البالغ من العمر 27 عاما، مع اليونايتد هذا الموسم 23 مباراة بكافة المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.