تبدأ من ن 744،900 جنيه..أسعار سيارات زيرو بتصميم الهاتشباك

سيارات
بوابة الفجر

استطاعت فئة الهاتشباك أن تحظى بشعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، حيث تتميز بأبعادها الخارجية المتقاربة، والطابع الشبابي، إضافة إلى القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع، والتي تختلف من ناحية التجهيزات ايضا.

قائمة بأحدث أسعار بعض سيارات الهاتشباك "الزيرو" المتوفرة في مصر لعام 2025:

سوزوكي سويفت 2025
 

تأتي بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 84 حصان. تتراوح أسعارها بين 744،900 جنيه و764،900 جنيه.

أوبل كورسا 2025
 

مزودة بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، يولد قوة 130 حصان. يبلغ سعرها نحو 1،280،000 جنيه.

ستروين C3 2025
 

تعمل بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصان. تتراوح أسعارها بين 1،055،000 جنيه و1،190،000 جنيه. 

ميتسوبيشي ميراج 2025
 

تأتي بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان. يبلغ سعرها نحو 805،000 جنيه.

ميني كوبر 2025
 

تتوفر بمحركات تيربو سعة 1500 سي سي و2000 سي سي، بقوة تصل إلى 204 حصان. تتراوح أسعارها بين 2،250،000 جنيه و2،980،000 جنيه. 

 

 

 

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