محمود البزاوي يتصدر تريند جوجل بعد انتقاد نجله لحذف صورته من بوستر "فهد البطل"

تصدر الفنان محمود البزاوي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الجدل الذي أثاره نجله أكرم البزاوي بسبب بوستر مسلسل "فهد البطل"، الذي تستعد منصة "واتش ات" لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

بدأت القصة عندما نشر أكرم البزاوي بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، معبرًا عن استيائه من عدم ظهور والده ضمن أبطال العمل، رغم كونه أحد المشاركين في المسلسل. وكتب أكرم في منشوره:

"ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه إنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع، أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل إيه، عدم التقدير ده بيتعب الفنان ويدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص، قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايمًا على حسابه، ياريت واتش ات تاخد قرار بتغيير البوستر."

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أكرم، معربين عن دعمهم للفنان محمود البزاوي، ومؤكدين على قيمته الفنية الكبيرة ومشواره الطويل في عالم الدراما والسينما.

الجدل يجبر "واتش ات" على التحرك

لم تمر ساعات طويلة حتى استجابت منصة "واتش ات" للانتقادات، حيث قامت بطرح بوستر جديد للمسلسل يتضمن صورة الفنان محمود البزاوي بجانب أبطال العمل الآخرين، في خطوة اعتبرها الجمهور تصحيحًا للخطأ السابق.

تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

تدور أحداث المسلسل حول شخصية فهد، وهو شاب صعيدي يعمل "صنايعي رخام"، لكنه يواجه أزمات عديدة تدفعه للانتقال إلى القاهرة، حيث تنطلق الأحداث وسط صراعات درامية مشوقة. ويقدم الفنان أحمد العوضي شخصيتين في العمل، حيث يجسد دور الأب في الحلقات الأولى، ثم دور الابن لاحقًا. كما يشارك في البطولة كل من ميرنا نور الدين في دور فتاة تدعى كناريا، إلى جانب عصام السقا، حمزة العيلي، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسي، وصفاء الطوخي. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

محمود البزاوي في موسم رمضان 2025

رغم الجدل المثار حول بوستر المسلسل، فإن محمود البزاوي يواصل نشاطه الفني بقوة، حيث يشارك أيضًا في بطولة مسلسل "حسبة عمري" إلى جانب النجمة روجينا، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

تفاعل الجمهور والإشادة بتاريخ البزاوي

أشاد عدد كبير من الجمهور بموقف نجل محمود البزاوي، معتبرين أنه يعكس أهمية تقدير الفنانين الكبار وعدم تهميشهم في الأعمال التي يشاركون بها. كما سلط الجدل الضوء على المسيرة الفنية الثرية للبزاوي، الذي قدم العديد من الأدوار المهمة في السينما والتلفزيون، وكان آخرها مسلسل "إقامة جبرية" مع هنا الزاهد وصابرين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.