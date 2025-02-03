جيدن سميث يفاجئ الحضور بقبعة على شكل قلعة في حفل الجرامي 67

الفجر الفني
جيدن سميث
جيدن سميث

 

في إطلالة جريئة وغير تقليدية، خطف الفنان الشاب جيدن سميث، نجل النجم العالمي ويل سميث، الأنظار خلال مروره على السجادة الحمراء في حفل جوائز الجرامي 67، حيث ظهر مرتديًا قبعة ضخمة بتصميم يشبه القلعة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

رافق جيدن في الحفل شقيقته ويلو سميث، التي ظهرت بإطلالة أنيقة، بينما شهدت الليلة منافسة قوية بين نجوم الموسيقى، إذ تصدّرت بيونسيه قائمة الترشيحات بـ 11 جائزة، فيما نالت تايلور سويفت 7 ترشيحات.

ويُعد حفل هذا العام حدثًا استثنائيًا، إذ يأتي بعد أسابيع قليلة من حرائق الغابات التي ضربت لوس أنجلوس، ما جعله أول تجمع فني كبير يُقام في المدينة بعد الكارثة.

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