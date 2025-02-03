ليلة من السحر والتاريخ.. نجوم العالم يتألقون في الجرامي 67 وبيونسيه تحطم الأرقام القياسية

لوس أنجلوس ليلة موسيقية استثنائية شهدها العالم مع انطلاق حفل توزيع جوائز الجرامي الـ67، حيث توافد نجوم الغناء والموسيقى على السجادة الحمراء بأزيائهم المبهرة وإطلالاتهم المميزة، استعدادًا للمنافسة على أرفع الجوائز الموسيقية في العالم.

مع بداية الحفل، خطفت الأنظار المغنية وكاتبة الأغاني كهلاني التي ظهرت برفقة ابنتها، في مشهد يجسد مزيجًا من الأناقة والعاطفة الأسرية. كما تألقت نورا جونز، جيسي جو ديلون، وهالي خليل بإطلالات ساحرة زادت من وهج الليلة المرتقبة.

لكن الحدث الأبرز في الجرامي هذا العام كان بيونسيه، التي صنعت التاريخ مجددًا بحصولها على 11 ترشيحًا عن ألبومها الجديد "كاوبوي كارتر"، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الفنانات حصولًا على ترشيحات في تاريخ الجائزة. ولم تكن تايلور سويفت بعيدة عن المنافسة، حيث حصدت 7 ترشيحات، مما يجعل المنافسة مشتعلة بين اثنتين من أيقونات الموسيقى المعاصرة.

الجرامي تحت تأثير التغيير والتحديات

الحفل الذي يقام في لوس أنجلوس لم يكن مجرد ليلة للاحتفاء بالموسيقى، بل جاء بعد أسابيع من المأساة التي شهدتها المدينة بسبب حرائق الغابات الكارثية، والتي أودت بحياة 29 شخصًا ودمرت آلاف المنازل، مما جعل الجرامي هذا العام يحمل طابعًا مختلفًا، إذ عُدَّ بمثابة رسالة للأمل والقدرة على النهوض بعد الأزمات.

وفي مفاجأة غير متوقعة، شهد الحفل تحولًا كبيرًا في حقوق البث، حيث انتقلت من شبكة CBS، التي احتكرت بث الحدث لأكثر من 50 عامًا، إلى شبكة ديزني في صفقة تاريخية مدتها 10 سنوات، مما يشكل ضربة موجعة لـ باراماونت المالكة لـCBS.

ليلة استثنائية تكرّم عمالقة الموسيقى

بجانب المنافسة المحتدمة بين النجوم الكبار، شهد الحفل لحظات لا تُنسى، من العروض الموسيقية المبهرة إلى لحظات التكريم والعرفان لكبار صناع الموسيقى، في احتفالية تثبت أن الجرامي ليس مجرد جوائز، بل هو مرآة تعكس تطور الموسيقى وخلودها عبر الأجيال.

ليلة من التألق والتاريخ عاشها عشاق الموسيقى، وسط ترقب لمعرفة من سيحمل الذهب الموسيقي هذا العام، في منافسة لن تُنسى بين أعظم الأسماء في صناعة الفن العالمي.