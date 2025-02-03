القدر ينقذ عامل من الموت أثناء عبثة بسلاح ناري شمال سوهاج

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ارشيفيه
ارشيفيه

استقبلت مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، المدعو "هانى" حاصل على دبلوم، مصابًا بطلق ناري بالخطأ، نتيجة العبث، مما أدى لإصابتة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى، يفيد بوصول "هاني م ا" سن 19 حاصل علي دبلوم تجاره إلى مستشفي طما المركزي، مصابًا " طلق ناري بالجبهه من الناحيه اليسري، ومقيم بمركز طما.


أفاد والده المدعو "محمود ا ح"  سن 68 مزارع ومقيم أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنه إصابته المشار إليها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاده والده.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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