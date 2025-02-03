مصرع طفلة 6 سنوات أسفل عجلات "جرار زراعى " بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

لقيت طفلها مصرعها فى العقد الأول من العام تبلغ 6 سنوات  تلميذة، ومقيمة دائرة سوهاج الجديدة، أثناء اللهو واللعب أمام المنزل، اصطدم بها "جرار زراعى " مما أدى لاصابتها ووفاتها عقب وصولها المستشفى.


وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول الطفلة  "رقية م خ " سن 6 تلميذة، إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابه " إشتباه نزيف بالبطن " وتوفيت عقب وصولها ومقيم بقسم سوهاج الجديدة.

أفاد والدها المدعو "محمد خ ع" - سن 37 عامل، ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجلته أمام المنزل بذات الناحية إصطدم بها جرار زراعي " محمل مما أدي لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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