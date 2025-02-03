إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة سبب خلافات مالية شمال محافظة سوهاج

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ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بين طرفين مقيمان بذات الناحية، سبب خلافات مالية بينهم.


وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بدائره المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن، طرفيها كل من:-  
" طرف أول " 
المدعو "حمدي ا م" سن 35 صاحب سوبر ماركت، مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم "، شقيقه المدعو "علي ا م" سن 47 عامل بسوبر ماركت، مصابًا " إشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح بفروة الرأس وكدمه وتورم بالعين اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.


" طرف ثان "  
المدعو "أحمد م ف" سن 42 مدرس، نجل شقيقه المدعو "حازم ج م" سن 24 عامل زراعي 00 مصابًا " كدمه باليد اليمني " نجل عمومتهما المدعو "جعفر ع ع" سن 53 حداد مسلح، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني " عصا شوم " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها، بسبب خلافات مالية بينهم مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز طما مشاجرة مديرية أمن سوهاج

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