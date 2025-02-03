طقس اليوم الاثنين 3 يناير 2025: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

أخبار مصر
الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات في حالة الطقس اليوم الاثنين 3 يناير 2025، حيث تشهد معظم أنحاء البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح وسقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الشمالية.

تغيرات الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد تغيرًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم الأربعاء ولمدة 72 ساعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد خلال فترات متقطعة، وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، بانخفاض يصل إلى درجتين خلال ساعات النهار مقارنة بالأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم

 نهارًا:

  • طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
  • طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 ليلًا:

  • الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
  • تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
  • البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

📌 القاهرة: 22 العظمى – 12 الصغرى
📌 الإسكندرية: 21 – 11
📌 مطروح: 20 – 10
📌 شرم الشيخ: 23 – 16
📌 الغردقة: 24 – 14
📌 أسوان: 28 – 14
📌 الأقصر: 27 – 11
📌 سوهاج: 24 – 10
📌 الإسماعيلية: 23 – 12

 تحذير من الأرصاد

تحذر هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، مع استمرار فرص تساقط الأمطار ونشاط الرياح، لذا يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

طقس اليوم الاثنين 3 يناير 2025 انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة الطقس اليوم حالة الطقس في مصر درجات الحرارة اليوم اخبار الطقس توقعات الارصاد الجوية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

“الجامعة العربية”: “ترامب” أحاط نفسه بمجموعة تشبه الحكومة الإسرائيلية الحالية

حسام بدراوي منتقدًا نظام الثانوية العامة الجديد: ضم مادة الدين للمجموع “غير منطقي”

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

تحذير عاجل من "الأرصاد الجوية" بشأن الطقس

معلق مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

عمرو أديب: عملية رفع الأسعار أصبحت مسألة صامتة.. و"الناس متبهدلة"

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد