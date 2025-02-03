انخفاض أسعار الزيوت عالميًا بنسبة 20%.. هل ينعكس على الأسواق المحلية؟

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت العالمية انخفضت بنسبة 20%، معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن هناك سلعًا شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مثل السكر الذي انخفض سعره من 50 جنيهًا إلى ما بين 30 و35 جنيهًا حاليًا.

انخفاض أسعار الأرز والسكر في الأسواق

وأضاف "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، أن أسعار الأرز أيضًا شهدت انخفاضًا، حيث كان يُباع العام الماضي بـ 40 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يتراوح سعره الآن بين 27 و35 جنيهًا، مما يُشير إلى تحسن نسبي في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

دور الدولة في ضبط الأسعار

وأوضح أن الدولة تدخلت لضبط الأسواق، حيث قامت باستيراد مليون طن من السكر العام الماضي للمساهمة في خفض الأسعار، كما قامت باستيراد البيض التركي عندما شهد السوق ارتفاعًا حادًا في أسعار البيض المحلي، في محاولة منها للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.

هل ستنخفض أسعار الزيوت قريبًا؟

أوضح "المنوفي" أن التجار اشتروا كميات كبيرة من الزيوت بأسعار مرتفعة قبل الانخفاض العالمي، لذا لن تنخفض أسعار الزيوت في السوق المحلي فورًا، بل من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تصريف المخزون الحالي الذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة.

كيف يؤثر انخفاض أسعار الزيوت عالميًا على الأسواق المحلية؟