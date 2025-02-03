عيار 21 يسجل 3920 جنيهًا.. وارتفاع عالمي في سعر الأوقية

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 بعد ارتفاعها الأخير

الاقتصاد
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الذهب

حافظت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 على مكاسبها الأخيرة، التي حققها المعدن الأصفر خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث ارتفع سعر عيار 21 بمقدار 20 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

🔹 سعر جرام الذهب عيار 24: 4480 جنيهًا.
🔹 سعر جرام الذهب عيار 21: 3920 جنيهًا.
🔹 سعر جرام الذهب عيار 18: 3360 جنيهًا.
🔹 سعر الجنيه الذهب (عيار 21): 31،360 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

سجلت الأوقية الذهبية في الأسواق العالمية 2805 دولارًا اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، ما يعكس استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما يؤثر بدوره على السوق المحلي.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة حسب المنطقة والمحلات، حيث تتراوح بين 5% و10% من سعر الجرام، وتكون أعلى في المناطق الراقية ومحال المجوهرات الكبرى، بينما تقل في المناطق الشعبية.

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