نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول عليها

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتيجة رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في مختلف المعاهد الأزهرية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

أكدت مصادر مطلعة داخل قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اعتمادها رسميًا من مشـيـخـة الأزهر.

وتجري حاليًا عمليات التدقيق والمراجعة النهائية لضمان دقة النتائج، قبل إتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الأزهري بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: بوابة الأزهر الإلكترونية اختيار "خدمات الأزهر الشريف" من القائمة الرئيسية. الضغط على "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025". تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها الطالب. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح. الضغط على زر "استعلام"، والانتظار حتى تظهر نتيجة الطالب كاملة.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

يحصل طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري على مجموع كلي قدره 275 درجة، موزعة على المواد الأساسية كما يلي:

القرآن الكريم : 50 درجة

: 50 درجة اللغة العربية : 50 درجة

: 50 درجة الرياضيات : 50 درجة

: 50 درجة التربية الإسلامية : 50 درجة

: 50 درجة الدراسات الاجتماعية : 25 درجة

: 25 درجة العلوم : 25 درجة

: 25 درجة اللغة الإنجليزية: 25 درجة

ضوابط تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

حرصًا على ضمان الشفافية والدقة في عملية التصحيح، شددت المناطق الأزهرية على مجموعة من الضوابط والمعايير أثناء مراجعة ورصد درجات الطلاب، أبرزها:

تحقيق مصلحة الطالب كأولوية خلال عملية التصحيح.

كأولوية خلال عملية التصحيح. عدم ترك أي إجابة دون تصحيح ، والتأكد من منح الطالب حقه الكامل.

، والتأكد من منح الطالب حقه الكامل. توقيع المصحح باسمه الثلاثي على كل ورقة امتحانية لضمان المصداقية.

على كل ورقة امتحانية لضمان المصداقية. مراجعة جميع الإجابات بدقة قبل رصد الدرجات النهائية.

قبل رصد الدرجات النهائية. الالتزام بمعايير الشفافية أثناء تقدير الدرجات ومنح كل طالب ما يستحقه.

موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها رسميًا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف.