نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 الترم الأول.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2025 الترم الأول محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك مع قرب إعلان النتائج في عدد من المحافظات المصرية، حيث يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتيجة واعتمادها رسميًا من محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025

أفادت مصادر مطلعة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بأن أعمال التصحيح والرصد لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الكنترول خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا قبل انتهاء إجازة نصف العام.

وأكدت المصادر أن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري سيقوم باعتماد النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، ومن ثم سيتم رفعها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 برقم الجلوس

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـمديرية التربية والتعليم بالفيوم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم عبر الرابط الرسمي. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025". إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة. الضغط على زر "بحث" وانتظار تحميل النتيجة. ظهور بيان تفصيلي بدرجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

🔗 رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2025.

عدد الطلاب وأعمال التصحيح

يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم 75،804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقد شدد محافظ الفيوم على ضرورة تحقيق الدقة والشفافية خلال عملية التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه، مع الالتزام بمعايير الجودة والعدالة في تقدير الدرجات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

يبلغ مجموع درجات الترم الأول 140 درجة موزعة على المواد التالية:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة إجمالي الدرجات 140 درجة

إجمالي درجات الشهادة الإعدادية 2025 للفصلين الدراسيين

يصل المجموع الكلي للدرجات في الفصلين الدراسيين إلى 280 درجة موزعة كما يلي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 80 درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة الدراسات الاجتماعية 40 درجة الرياضيات 60 درجة العلوم 40 درجة إجمالي الدرجات 280 درجة

ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المعايير والضوابط لضمان عدالة التقييم خلال أعمال التصحيح، وتشمل:

الالتزام بتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب لمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

تحقيق التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة في الورقة الامتحانية.

مراعاة الدقة في التصحيح والمراجعة لضمان عدم وجود أخطاء في رصد الدرجات.

مراجعة المصححين لأعمالهم والتوقيع عليها لضمان الشفافية والمصداقية.

توفير بيئة مناسبة للمصححين داخل الكنترول لتفادي أي أخطاء أثناء عملية التصحيح.

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات

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