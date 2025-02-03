موقف صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، في موسمه الحالي بعدما تألق مع الريدز مؤخرا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين مباراة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق ويست هام، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة اامكرمة.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 21 هدف، ويليه ايرلينج هالاند مهاجم. فريق مانشستر سيتي ب 19 هدف.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر اليوم ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

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جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

1- محمد صلاح، ليفربول، 21 هدفًا.
2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.
3- كريس وود، نوتينجهام فورست، 17 هدفًا.
4- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 17 هدفًا.
5- بريان مبويمو، برينتفورد، 14 هدفًا.
6- كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.
7- جاستن كلويفرت، بورنموث، 11 هدفًا.
8- يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدفًا.
9- ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 10 أهداف.
10- أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف.

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