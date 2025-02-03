نتنياهو يطلب من ترامب رفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى إسرائيل

العدو الصهيوني
نتنياهو
نتنياهو

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن طلب مرتقب سيقدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

نتنياهو يسعى لرفع القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، من المتوقع أن يطلب نتنياهو خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إلغاء القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. 

وكانت هذه القيود قد فرضها الرئيس السابق جو بايدن قبل مغادرته منصبه، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا لصناعتها التكنولوجية الفائقة.

زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. أهداف سياسية واقتصادية

وصل نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف عقد مباحثات سياسية واقتصادية مع ترامب، حيث يعد أول مسؤول يزور الولايات المتحدة بعد تنصيب ترامب رئيسًا للبلاد. 

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، يسعى نتنياهو لاستغلال هذا اللقاء لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا استراتيجية، بما في ذلك التعاون التكنولوجي والاقتصادي.

انعكاسات القرار على قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي

تشير التقديرات إلى أن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية قد تؤثر بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، خاصة في ظل اعتماد العديد من الشركات الإسرائيلية على المكونات الإلكترونية الأمريكية في تطوير تقنياتها المتقدمة.

 ويعتبر هذا الملف من الأولويات الرئيسية التي يسعى نتنياهو لحلها خلال زيارته.

نتنياهو يطلب من ترامب رفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى إسرائيل نتنياهو ترامب الرقائق الالكترونية اسرائيل التكنولوجيا الفائقة البيت الأبيض

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