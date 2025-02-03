نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية: موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بعد أن تم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، حيث تزداد التساؤلات حول موعد ظهور نتيجة إعدادية القليوبية وكيفية الاستعلام عنها.

وفي هذا السياق، نوضح موعد ظهور النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي المعتمد.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنها تواصل متابعة عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية تحت إشراف مصطفى عبده، وكيل الوزارة، لضمان دقة التصحيح والتجميع.

كما أوضح مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية خلال الساعات القليلة المقبلة أو في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات

وقد أدَّى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام في القليوبية 122،926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في أنحاء المحافظة، بينما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية نحو 3،330 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 41 طالبًا من الصم و8 طلاب مكفوفين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية عبر الرابط الرسمي على بوابة التعليم الأساسي فور ظهورها.

إليكم رابط الاستعلام المباشر:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2025

خطوات الاستعلام عن النتيجة

لتتمكن من الاستعلام عن النتيجة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية من الرابط السابق. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس. الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة فور ظهورها.

توزيع درجات المواد للصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول كما يلي:

اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. العلوم : 20 درجة.

: 20 درجة. إجمالي درجات الترم الأول: 140 درجة.

أما في إجمالي درجات المواد للعام الدراسي كاملًا، فستكون كما يلي:

اللغة العربية : 80 درجة.

: 80 درجة. اللغة الإنجليزية : 60 درجة.

: 60 درجة. الدراسات الاجتماعية : 40 درجة.

: 40 درجة. الرياضيات : 60 درجة.

: 60 درجة. العلوم : 40 درجة.

: 40 درجة. إجمالي درجات الشهادة الإعدادية: 280 درجة.

ملاحظات هامة حول الامتحانات والنتائج

لا توجد درجات أعمال سنة في الشهادة الإعدادية، ويعتمد التقييم فقط على الامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين.

يجدر بالطلاب متابعة موقع مديرية التربية والتعليم للحصول على آخر المستجدات حول النتيجة.

تُعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية من اللحظات المهمة في حياة الطلاب، ومع اقتراب الإعلان عنها، يترقب الجميع تحقيق النجاح والتقدم في مراحلهم التعليمية القادمة.