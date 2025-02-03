استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 في البنوك المحلية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 في البنوك المحلية عند أدنى مستوى له، ليظل ثابتًا عند نفس الأسعار التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الأحد.

جاء هذا الاستقرار في سعر الدولار بعد تحديثات جديدة من القطاع المصرفي، حيث سجل أعلى سعر شراء للدولار 50.35 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 50.17 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المحلية

سجل الدولار استقرارًا في أسعار الشراء والبيع في العديد من البنوك المحلية، حيث لم يشهد أي تغيير كبير في الأسعار. وجاءت أسعار الدولار في بعض البنوك على النحو التالي:

بنك مصر : 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB) : 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي : 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي : 50.21 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

: 50.21 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع. البنك العقاري المصري العربي : 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع. المصرف المتحد : 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

: 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع. بنك قناة السويس : 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

: 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري : 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. بنك الاستثمار العربي : 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

: 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني : 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية : 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي: 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

تأثير استقرار سعر الدولار على السوق المحلي

يُلاحظ أن استقرار سعر الدولار يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يشير إلى حالة من التوازن المؤقت في سوق الصرف، في ظل محاولات من البنك المركزي المصري لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النقدي.

متابعة أسعار العملات الأخرى

في ظل استقرار الدولار، يتابع المتعاملون في السوق أسعار العملات الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر بالتحركات في سعر الدولار، مثل أسعار الذهب والأسمنت والفراخ التي شهدت بعض التغيرات في الأيام الأخيرة.

في النهاية، يظل سعر الدولار في مصر محط اهتمام كبير من قبل الأفراد والشركات على حد سواء، حيث يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية.