رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يعلن حصول الجامعة على دعم لمشروعين ضمن منحة برنامج مشروعي بدايتي

اعلن الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، اليوم الاثنين عن دعم لمشروعي تخرج ضمن منحة برنامج مشروعي بدايتي، لدعم مشروعات التخرج للعام الجامعي الحالى لطلاب الجامعات المصرية الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة، والمعاهد العليا؛ من أكاديمية البحث العلمي

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروعين اللذين حصلا على الدعم هما: مشروع " تعظيم الإستفادة من مخلفات الأسماك في إنتاج مركزات أعلاف الأسماك"؛ تحت إشراف محمد حمدي رئيس قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي، ومشروع " استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغلب على الاختناقات المرورية"؛ تحت إشراف محمد عبدالوهاب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ودعاء فخري

وأكد الدكتور جمال تاج على حرص الجامعة على تنمية قدرات الطلاب في شتى المجالات وتعزيز الروح الريادية والابتكارية لديهم، فضلًا عن حرصها على تقديم الدعم اللازم، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

ومن جانبه وجه الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على تلك المشاريع، مشيرًا إلى إهتمام الجامعة وحرصها الشديد على تعزيز الإبتكار وريادة الأعمال لدي الطلاب؛ متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق

والجدير بالذكر أن مشروع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغلب على الاختناقات المرورية يهدف إلى تحليل صور حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى الازدحام المروري بدقة، ومن ثم التحكم الذكي في إشارات المرور لتخفيف التكدس وتحسين انسيابية الحركة. كما يتيح النظام رصد المخلفات المرورية مثل الوقوف العشوائي والركنات الجانبية، بالإضافة إلى اكتشاف المركبات التي تسير في الاتجاه المعاكس، مما يساهم في تعزيز النظام المروري ورفع كفاءته

وبينما يهدف مشروع تعظيم الإستفادة من مخلفات الأسماك في إنتاج مركزات أعلاف الأسماك إلى إيجاد وسائل وطرق مناسبة للاستفادة من مخلفات الأسماك (الهيكل العظمي والأحشاء الداخلية) والتي قد تصل إلى 50 ٪ من نسبة الإنتاج، وتدويرها إلى مركزات أعلاف لسد إحتياجات الأسماك، بالإضافة إلى إستعادة العائد المادي المهدر.