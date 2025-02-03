حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات في مصر.. أهم 10 معلومات

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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية في مصر، اعتبارًا من 1 فبراير 2025.

هذا القرار يهدف إلى حماية المستخدمين وضمان جودة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأجهزة المقلدة التي تضر بالشبكات المحلية.

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا في سوق الهواتف المحمولة، خاصة بين المستهلكين الذين اعتادوا على شراء أجهزة غير رسمية أو مستوردة من الخارج.

أهم 10 معلومات عن حظر الهواتف في مصر

تطبيق القرار: بدأ تنفيذ القرار في 1 فبراير 2025، ويشمل حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات. الأجهزة المستهدفة: يشمل الحظر الهواتف المهربة، المقلدة، التي لا تحتوي على رقم IMEI مسجل رسميًا. الأجهزة المستثناة: الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تتأثر بالقرار. سبب الحظر: حماية المستخدمين، تحسين جودة الاتصالات، وتقليل تأثير الأجهزة الرديئة على الشبكات. كيفية التحقق من الهاتف: يمكن للمستخدمين التحقق من مطابقة هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" بإدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا. مخاطر الأجهزة غير المطابقة: تؤثر هذه الهواتف على كفاءة الشبكات وجودة المكالمات وأداء الإنترنت، وقد تشكل مخاطر صحية. إجراءات ضد المخالفين: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة. تجنب الشراء العشوائي: ينصح الجهاز القومي بشراء الهواتف من المتاجر المعتمدة فقط والحصول على فاتورة ضريبية. تأثير القرار على السوق: قد يرتفع الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، مما يزيد من الأسعار. التبليغ عن المخالفات: يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 155 أو تطبيق My NTRA.

لماذا صدر هذا القرار؟

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات تتسبب في تدهور جودة الاتصالات وصحة المستخدمين، كما أنها تؤثر سلبًا على أداء الشبكات المحلية. الأجهزة المقلدة أو المهربة غالبًا ما تأتي بأرقام تعريف دولية (IMEI) غير صحيحة، مما يجعلها غير قابلة للعمل على الشبكات المصرية.

ما الهواتف التي سيشملها الحظر؟

الأجهزة المستوردة من الخارج دون تسجيل رسمي بعد 1 فبراير 2025.

من الخارج دون تسجيل رسمي بعد 1 فبراير 2025. الهواتف المهربة أو غير المسجلة التي لا تحتوي على رقم IMEI مطابق.

أو غير المسجلة التي لا تحتوي على مطابق. الهواتف المقلدة التي يتم بيعها بأسعار منخفضة.

التي يتم بيعها بأسعار منخفضة. الأجهزة التي لا تدعم تقنيات الاتصالات الحديثة مثل 4G أو 5G .

أو . الهواتف الصينية التي لا تحمل شهادة مطابقة.

كيف تتأكد أن هاتفك مطابق للمواصفات؟

يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتم ذلك من خلال إدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا، والذي يمكن الحصول عليه عبر طلب #06# من الهاتف.

نصائح لتجنب شراء هاتف غير مطابق

اشترِ من المتاجر المعتمدة فقط.

فقط. تحقق من IMEI عبر تطبيق "تليفوني" .

عبر تطبيق . اطلب فاتورة ضريبية لضمان شرعية الجهاز.

لضمان شرعية الجهاز. تجنب العروض المغرية لشراء أجهزة مقلدة بأسعار زهيدة.

وفقًا لتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر بإجمالي طاقة تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا، بإجمالي استثمارات بلغت 87.5 مليون دولار.