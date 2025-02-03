استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 بعد آخر ارتفاع

سجّل سعر الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الأخير الذي شهده يوم الجمعة الماضية. حيث شهد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي زيادة بنحو 20 جنيهًا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لأحدث المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب:

سعر الذهب عيار 24 : سجل 4480 جنيهًا للجرام.

: سجل 4480 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : استقر عند 3920 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 3920 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18 : استقر عند 3360 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 3360 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: بلغ 31360 جنيهًا.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم نحو 2805 دولارات للأوقية.

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب المزيد من التقلبات في الأيام القادمة بناءً على التغيرات في الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة.