موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية: رابط الاستعلام ودرجات المواد

تتأهب محافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وكان قد تم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات، بينما ينتظر الجميع موعد ظهور نتيجة إعدادية القليوبية.

موعد إعلان النتيجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة خلال ساعات أو يومين على الأكثر، بعد اعتمادها من قبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

يُتوقع أن يتم إعلان النتيجة في المدارس عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لموقع مديرية التربية والتعليم.

تفاصيل الامتحانات

أدى نحو 122،926 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية لهذا العام، موزعين على 446 لجنة امتحانية. كما شملت الامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين.

رابط الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، ويشمل الاستعلام إمكانية إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية من الرابط المرفق. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس. الضغط على استعلام لعرض النتيجة فور ظهورها.

توزيع درجات المواد:

اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. العلوم : 20 درجة.

: 20 درجة. إجمالي درجات الفصل الأول: 140 درجة.

إجمالي درجات الشهادة الإعدادية 2025:

اللغة العربية : 80 درجة.

: 80 درجة. اللغة الإنجليزية : 60 درجة.

: 60 درجة. الدراسات الاجتماعية : 40 درجة.

: 40 درجة. الرياضيات : 60 درجة.

: 60 درجة. العلوم : 40 درجة.

: 40 درجة. إجمالي درجات الشهادة: 280 درجة.

ضوابط الامتحانات

وحرصت وزارة التربية والتعليم على تطبيق معايير صارمة في وضع أسئلة الامتحانات لضمان العدالة والشفافية، وتم تضمين أسئلة تقيّم جميع المستويات المعرفية للطلاب، مع تحقيق التوازن بين الأسئلة.