استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 3 فبراير 2025

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، في مستهل التعاملات، بعد تراجع محدود شهده في الأيام الماضية.

وجاءت الأسعار في البنوك لتسجل 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة.

تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك

بنك مصر: سجل الريال السعودي 13.33 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي للشراء، و للبيع. البنك الأهلي: استقر سعر الريال عند 13.33 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال عند للشراء، و للبيع. البنك التجاري الدولي: سجل 13.36 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع.

سجل للشراء، و للبيع. بنك قناة السويس: سجل 13.34 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.

سجل للشراء، و للبيع. بنك البركة: استقر سعر الريال عند 13.31 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال عند للشراء، و للبيع. بنك نكست: سجل الريال 13.73 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع.

سجل الريال للشراء، و للبيع. بنك التعمير والإسكان: سجل 13.34 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

موسم العمرة واهتمام المعتمرين بأسعار الريال

مع بدء موسم العمرة، يزداد الاهتمام بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة مع كثافة الطلب على الريال من قبل المعتمرين الذين يعتزمون السفر إلى المملكة العربية السعودية.