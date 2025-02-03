رابط وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول في محافظة المنيا

يشهد العديد من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنيا ارتفاعًا في معدلات البحث حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول لعام 2025، مع اقتراب موعد الإعلان عنها بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في الساعات القليلة القادمة عبر منصات إلكترونية رسمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة المنيا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنيا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بسهولة عبر الإنترنت من خلال هذه الخطوات:

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا. إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالطالب. اختيار المرحلة الدراسية (المرحلة الإعدادية). تحديد الصف الثالث الإعدادي. تحديد العام الدراسي 2024-2025، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول. الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

رابط الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال بوابة التعليم الأساسي أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لعرض النتيجة، كما سيتم نشر النتيجة على المواقع الرسمية التالية:

الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا .

. الموقع الرسمي لمحافظة المنيا.

درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في محافظة المنيا

تتوزع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في محافظة المنيا على المواد الدراسية كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. العلوم: 20 درجة.

طرق أخرى لمعرفة النتيجة

يمكن أيضًا للطلاب معرفة النتيجة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكل إدارة، حيث سيتم تعليق كشوف النتائج داخل المدارس لتمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسهولة.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلاب، مثل: