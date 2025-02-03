موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 وانتهاء إجازة نصف العام للمدارس والجامعات

مع اقتراب نهاية إجازة نصف العام 2025، يترقب الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025.

حيث يتزايد البحث عن الموعد الرسمي لانطلاق الترم الثاني، والذي يترقبه الجميع بعد الراحة التي تمتع بها الطلاب.

موعد بداية الترم الثاني 2025

حسب الخريطة الزمنية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يُنتظر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 يوم السبت 8 فبراير 2025.

تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر مايو 2025.

متى تنتهي إجازة نصف العام 2025؟

إجازة نصف العام 2025 تنتهي رسميًا في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، ليبدأ بعدها الترم الثاني من يوم السبت 8 فبراير، وهو الموعد الذي ينتظره الجميع.