افتتاح معرض «ايكادولى » للفنانة فاطمة حسن بجاليري دروب 6 فبراير

تقيم الفنانة التشكيلية والصحفية فاطمة حسن معرضها الفردى السابع فى جاليرى دروب بجاردن سيتى يوم الخميس الموافق ٦ فبراير الساعة السادسة مساءً.



يضم المعرض ٢٦ لوحة زيتية متأثرة بملامح جنوب مصر بمقاسات مختلفة، وتعبر كل لوحة عن فكرة الحب بكل معانية الرقيقة والتى تصل بشكل مباشر للمتلقى، فالحب فى دفء البيوت والإحساس بالأمان والحب مع الطيور والأطفال وحب الجمال والمشاعر الرقيقة التى ترجمتها الفنانة بفرشاتها وألوانها التى يغلب عليها اللون الأزرق، والألوان الدافئة التى تنبض بالحب.



معلومات عن فاطمة حسن

والفنانة فاطمة حسن خريجة كلية تربية فنية جامعة حلوان.

الفنانة فاطمة حسن بدات العمل بالصحافة كفنانة تشكيلية بجريدة فيتو، مجلة صباح الخير، ليقظة الكويتية، وحاليا بمؤسسة اخبار اليوم حيث تشغل موقع رئيس قسم الفن فى " اخبار الحوادث " و عضو نقابتي الصحفيين وايضًا الفنانين التشكيليين.



ولها العديد من المعارض الفردية السابقة فى أتيليه القاهرة والأوبرا وجاليري قرطبة وجاليري ياسين ودورب. ولها مقتنيات فى متحف الفن الحديث والعديد من المقتنيات داخل وخارج مصر.



تعمل ايضًا فى مجال الميديا حيث تتصدى لرسم استورى بوردر ولها العديد من الأعمال الفنية فى مسلسل ( دكة العبيد / ورا كل باب / الوجة الآخر / الونش ).

وكانت فاطمة حسن قد حصدت المركز الأول فى مسابقة الأزهر الدولية لفن البورترية لعام ٢٠٢٢.



وتعبر الفنانة عن فكرة ( أيكادولى) باللغة النوبية والتى تعنى ( احبك ) وتشمل الحب بشكل عام فتقول في مقدمة دعوتها للمعرض " حين يدفعني الحنين إلى النوبة.. وأشتاق إلى نسائم غرب سهيل، يفتح قلبى نوافذه على قطعة من الجنة ، أُحلق كالفراشات، أُعانق عبير الزهور، أُسابق نسيم الشجون تارة، وأهمس في اذن النيل أخري، صوت العصافير يوقظ روحي وينعشها، هناك في غرب سهيل تلك البقعة الساحرة الأخاذة يعود قلبي صغيرًا، مازلت الطفلة التى تسعدها الحلوى، وتجرى وتلعب خلف طائرة ورقية، تحملنى المراكب الورقية، وأَعَبُر بخيالي نحو عالم يكفيني عن كل شيء، إنه عالم المحبة وفيه ترافقني فرشاتى وألوانى فأرسم بها كل شيء في تلك البيئة الثرية بكل إحساس جميل ونبيل، أهزم أحزاني العابرة وأظل في غفوة ليس بها إلا السعادة والحب، لذا أقول لكم من كل قلبي … ( ايكادولي )