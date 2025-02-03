إيلون ماسك يتهم "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" بتمويل أسلحة بيولوجية

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إيلون ماسك
إيلون ماسك

اتهم وزير الكفاءة الحكومية والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتمويل تطوير أسلحة بيولوجية.

في منشور له على حسابه في منصة "X"، قال ماسك: "هل تعلمون أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستخدم الدولارات من أموال ضرائبكم، لتمول تطوير أسلحة بيولوجية، بما في ذلك كوفيد 19 الذي قتل ملايين الأشخاص".

وفي منشور آخر، وصف ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها "منظمة إجرامية"، وقال: "حان وقت موتها".

وقد أثار ماسك ضجة كبيرة بتلك التصريحات التي تتعلق بالوكالة الأمريكية، والتي تعتبر من أهم الهيئات الأمريكية التي تعمل على تطوير المساعدات الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم.

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