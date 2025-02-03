شهادات تعليمية مزورة.. النيابة تحقق مع "مستريح مدينة نصر"

حوادث
تزوير
تزوير


تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص " للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وتم ضبطه وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية، منسوبة للكيان "خالية البيانات" ومطبوعات دعائية..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر ادارة كيان تعليمى الاحتيال على المواطنين المباحث الجنائية النيابة العامة النيابة تحقق

مواد متعلقة

لسرقته بالإكراه.. التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أجنبي بمدينة نصر

للنصب على المواطنين.. حبس عصابة تقليد العملات الأجنبية وترويجها بعين شمس

"شك في سلوكها فأداها علقة موت".. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

السر في تنظيف الشباك.. الاستماع لأقوال أسرة فتاة لقيت مصرعها بالمرج

بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بالزيتون

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بالزيتون

"بنوزعها في المنطقة".. اعترافات المتهمين بحيازة المواد المخدرة بالسلام

ننشر حيثيات معاقب موظف بالسجن المشدد 10 سنوات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- حزب الله يعلن عن موعد تشييع جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومكان دفنهما

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

ترامب يستغل حادث الطائرة لتوسيع "حربه الثقافية" ضد التنوع والإنصاف

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

لهذا السبب.. إيمي سمير غانم تتصدر تريند "جوجل"

النقل تدعو للاستفادة من خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا: مميزات وخدمات جديدة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام برقم الجلوس