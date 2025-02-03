رئيسة المكسيك تعلن عن رسوم جمركية انتقامية ضد السلع الأمريكية ردًا على ترامب

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن خطط حكومتها لفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية، في رد على قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت شينباوم في بيان مصور بالفيديو إنه سيتم الكشف تفاصيل هذه الرسوم في مؤتمر صحفي صباح الاثنين، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن الخطة ب لمكافحة الإجراءات الأمريكية ضد المكسيك.

وأضافت شينباوم أن الخطة ستشمل تدابير جمركية وغير جمركية، حيث أكدت أن الرسوم الأمريكية على الواردات من المكسيك ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأكدت شينباوم في وقت سابق أن المكسيك لا تسعى إلى المواجهة، بل ترى أن الحلول تكمن في المحادثات والحوار، ورفضت اتهامات إدارة ترامب بأنها على علاقة بعصابات المخدرات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير في مكافحة اتجار المخدرات.