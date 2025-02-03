"شك في سلوكها فأداها علقة موت".. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

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جثة
جثة


انتقل فريق من جهات التحقيق، صحبة المتهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها واجراء المعاينة التصويرية


كانت قد تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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