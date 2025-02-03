السر في تنظيف الشباك.. الاستماع لأقوال أسرة فتاة لقيت مصرعها بالمرج



استمعت جهات التحقيق بالمرج لأقوال أسرة الفتاة التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار أثناء قيامها بتنظيف شباك.

وأوضحت أسرة الفتاة أن ابنتهم كانت تقوم بأعمال التنظيف حينما وقفت على الشباك، لكن اختل توازنها وسقطت على الأرض، مما أدى إلى وفاتها.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول فتاة في السابعة عشرة من عمرها مصابة بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم، بعد أن سقطت من أعلى أثناء محاولتها التنظيف.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الفتاة كانت ترتدي كامل ملابسها، وبالفحص والتحريات تبين أن الحادث ناتج عن اختلال توازن الفتاة أثناء تنظيف الشباك، ما أدى إلى سقوطها من أعلى.