نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 في القاهرة متاحة الآن على البوابة الإلكترونية

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 أصبحت متاحة اعتبارًا من اليوم، الاثنين، على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة القاهرة. 

وأوضحت أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع وإدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة.

وفي ذات السياق، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية مساء أمس، حيث أظهرت النتيجة تحقيق نسبة نجاح بلغت 72.94%. 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام 199،357 طالبًا وطالبة، نجح منهم 142،465 طالبًا وطالبة.

وقد أتاحت محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم النتيجة عبر عدة طرق للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور. 

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال بالخط الساخن عبر الأرقام التالية: 09000100 أو 09000111 من التليفون الأرضي، أو رقم 5757 عبر الهاتف المحمول. كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة مباشرة، دون الحاجة لاستلامها عبر رسائل نصية قصيرة. 

ويجب على الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى نفس الصفحة مرة أخرى بعد الدفع، ثم الضغط على خيار "استلام النتيجة بعد الدفع" لظهور النتيجة.

وفي حال ظهور رسالة تطالب الطالب بالرجوع إلى مدرسته، فهذا يعني أن نتيجته محجوبة من قبل المدرسة، ويجب عليه التوجه إليها للاستعلام عن سبب الحجب.

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