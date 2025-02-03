نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة: نسب النجاح وتفاصيل الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 72.94%.

وتقدم للامتحان هذا العام 199،357 طالبًا وطالبة، حضر منهم 195،316 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 142،465 طالبًا وطالبة.

وفي إطار تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة، أعلنت محافظة القاهرة عن توفير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

بدءًا من يوم غدٍ الاثنين، يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بسهولة من خلال الموقع الرسمي.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات بعض الفئات الخاصة، حيث تم الإعلان عن نتائج امتحانات الطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة 86.5%.

أما بالنسبة للمدارس الدولية، فقد كانت نسبة النجاح 94.43%. كما حقق طلاب الإعدادية المهنية نسبة نجاح بلغت 86.09%، في حين كانت نسبة نجاح امتحانات الإعدادية الرياضية 58%.

من جانبها، أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بدءًا من يوم غد، عن طريق إدخال رقم الجلوس في الموقع المخصص لذلك.