زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط بمستشفى الشاملة بحى غرب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

قام اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين بزيارة مفاجئة لمستشفى أسيوط العام الشاملة بحي غرب أسيوط  للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور أمجد يونس مدير المستشفى، والدكتور ماهر صفوت وكيل المستشفى، وممدوح جبر رئيس حى غرب، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة بالمحافظة

بدأ محافظ أسيوط، جولته بالمستشفى بتفقد قسم الكلى الصناعي والاستقبال العام وتابع الحالات المترددة عليه التي وصلت إلى 80 حالة، كما تفقد وحدة العناية المركزة وبها 7 حالات وقسم الباطنة والحروق وقسم الأطفال والصيدلية ومدى توافر الأدوية بها وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى واطمأن على مستوى الخدمة الطبية ومدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل، وإطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام المستشفى.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم المبتسرين الذي يحتوي على 19 حضانة للأطفال واطمأن على الحالة الصحية للأطفال به فضلًا عن تفقده قسم قسطرة القلب وبها ٥ حالات وتم عمل القسطرة الاستكشافية ولا توجد حالات خطيرة وشاهد توافر مستلزمات القسطرة بكميات كافية.

وخلال جولته التفقدية، التقى المحافظ بالأطباء وحثهم على حسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم مؤكدًا على إستمرار المحافظة في توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة الصحية حيث أن الحكومة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي.

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