ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات جنوب مصر والبحر الأحمر اليوم

شهدت محافظات جنوب مصر والبحر الأحمر ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة العظمى اليوم، حيث تراوحت بين 25 و28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ما يشكل زيادة تتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من فصل الشتاء.

هذا الارتفاع في درجات الحرارة طال أيضًا محافظات القاهرة الكبرى والساحلية، ولكن بدرجة أقل، حيث تراوحت الزيادة بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع ناتج عن تأثير كتل هوائية صحراوية حارة قادمة من المناطق الصحراوية الجنوبية الغربية للبلاد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى في محافظات جنوب البلاد، ويستمر هذا التأثير حتى يوم الثلاثاء.

وأضافت أنه اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي أوروبي، الذي من المتوقع أن يخفض درجات الحرارة على مختلف الأنحاء خلال نهاية الأسبوع.

فيما يتعلق بتوقعات درجات الحرارة اليوم على بعض المناطق، كانت كالتالي:

محافظات الصعيد:

الفيوم: العظمى 22° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

بني سويف: العظمى 23° مئوية، الصغرى 09° مئوية.

المنيا: العظمى 23° مئوية، الصغرى 09° مئوية.

أسيوط: العظمى 24° مئوية، الصغرى 09° مئوية.

سوهاج: العظمى 24° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

قنا: العظمى 27° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

الأقصر: العظمى 27° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

أسوان: العظمى 28° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 27° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

أبو سمبل: العظمى 28° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

مدن البحر الأحمر:

شلاتين: العظمى 27° مئوية، الصغرى 16° مئوية.

حلايب: العظمى 25° مئوية، الصغرى 16° مئوية.

أبو رماد: العظمى 26° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

رأس حدربة: العظمى 25° مئوية، الصغرى 17° مئوية.

القاهرة وسيناء والسواحل الشمالية

القاهرة: العظمى 21° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

الإسماعيلية: العظمى 23° مئوية، الصغرى 10° مئوية.

السويس: العظمى 22° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

العريش: العظمى 20° مئوية، الصغرى 09° مئوية.

رفح: العظمى 20° مئوية، الصغرى 09° مئوية.

شرم الشيخ: العظمى 24° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

الإسكندرية: العظمى 21° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

مطروح: العظمى 20° مئوية، الصغرى 10° مئوية.

الغردقة: العظمى 24° مئوية، الصغرى 14° مئوية.

مرسى علم: العظمى 25° مئوية، الصغرى 14° مئوية.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم دافئًا خلال النهار في معظم المناطق، مع طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبرى.